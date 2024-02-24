Tüm emekli vatandaşlara duyuruldu: Emekli promosyonlarınız yanabilir! İmza atarken dikkat edin...

Emeklilerin tercih ettiği bankayı belirlemede promosyon miktarı büyük bir etki yaratıyor. Bu miktar, alınan maaşa göre belirleniyor ve üst limiti 12 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka seçimine dikkat çekerek bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. Bankalar, promosyon için emeklilere 3 yıl boyunca bağlılık talep ediyor. Emekliler, başvuru için promosyon almayı düşündükleri bankaya gitmeleri yeterli. Ayrıca, emekliler, maaş tercihini e- devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

İMZA ATARKEN DİKKAT

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, şu açıklamalarda bulundu: " Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik oran zam, emekli maaşlarının promosyonunda yansıma olmadı. Çünkü emeklilerin sayısının atması ile birlikte bankalar yapılan zam oranını promosyonlarına yansıtmadı.

Devlet tarafından bankalarımız emeklilere 5 bin TL'ye varan promosyonlar veriliyor. Birçok özel bankalar, 7 bin 500 TL'den, 8 bin 500 TL promosyonları, 10 bin TL hoş geldin promosyonları veren bankalar mevcut. 10 Bin TL'lik bir emekli promosyonlarına uygulanan ek 5 Bin TL'ler, kredi kartı, ek hesap ve kredi kullanımı gibi koşullarda verilmekte. Böylece emekliler, bankaların zorunlu ürünlerini kullanmak zorunda kalmış oluyor. Bu nedenle promosyonlarla alakalı imza atarken bu detaylara dikkat edilmeli."

Kaynak: Kamu Son Haber