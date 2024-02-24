- Ekonomi

Bakan Şimşek gururla duyurdu: "Gri listeden an itibariyle çıktık"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkemizin, gri listesinden çıkışı için çalışmalar sonucu son aşamaya açıkladı.

Bakan Şimşek gururla duyurdu: "Gri listeden an itibariyle çıktık" mask
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Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki kriterlerini büyük ölçüde yerine getirdi. Bakan Şimşek, teknik çalışmaların başarıyla gerçekleştiğini belirterek, “Haziran'da yapılacak yerinde bir denetimle gri listeden çıkma sürecini tamamlayacağız” dedi. FATF’ın bugünkü Genel Kurul toplantısında alınan karar, Türkiye’nin bu alandaki çabalarının takdir edildiğini gösteriyor. Toplantıda Türkiye için alınan karara dikkat çekti:

“GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞI SÜRECİNDE SON AŞAMADAYIZ”

"FATF, terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha fazla güçlendirilmesi amacı ile oluşturulmuş Eylem Planı'nın bütün maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Yani ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi."

Kaynak: Kamu Son Haber

# türkiye, Son, Bakan, Karar, Para

24 Şub 2024 - 01:23 - Ekonomi

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