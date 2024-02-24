- Ekonomi

Bakanlık resmen duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı

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Taarım ve Orman Bakanlığı, tarafından çiftçilere yapılacak olan destek ödemelerini bugün itibari ile başlandığını duyuruldu.

Bakanlık resmen duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Toplamda 50 milyon 900 bin TL değerindeki tarımsal desteklerin, bugün itibari ile çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Bu ödemeler, farklı alanlarda çiftçilere sağlanan destekleri içeriyor. Örneğin, sertifikalı fidan kullanım desteği için 24 milyon 877 bin 104 TL ayrıldı. Kırsal kalkınma desteği ise 13 milyon 838 bin 744 TL olarak belirlendi. Ayrıca, hayvan gen kaynakları için 11 milyon 770 bin 500 TL ve sertifikalı tohum kullanım için de 413 bin 652 TL ödeme yapılacak.

Bu destekler, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ödemelerle çiftçilere verdiği destek, ülke genelinde tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

# destek

24 Şub 2024 - 01:18 - Ekonomi

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