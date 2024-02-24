Altında bir devrin sonu: Artık satıştan kaldırıldı

Geçen sene son 50 yılın rekorunu kırarak tarihi seviyeleri gören altın ithalatı yapan Türkiye, ekonomik model değişikliğinin sonucunda aylık altın ithalatını düşürmeye devam ediyor. Şirketlerin altın ithalatının yanı sıra, iç piyasada da altına olan talebi baskılayacak yeni uygulamalar hayata geçirilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonomi yönetiminin ilk adımı olarak çeyrek ve yarım gram olarak da bilinen 0.25 ile 0.50 gramlık altınların basımını yasaklamıştı.

ÜRETİM YASAĞI GRAM ALTINI DA VURABİLİR

Halk TV’de yer alan habere göre; gram altının 2.000 TL’yi geçmesinden dolayı vatandaşın özellikle küçük ölçekli birikim veya düğün ile nişan gibi aktivitelerde başvurduğu çeyrek ile yarım gramlık altınların tedavülden kalkışına tepkiler artarken, ekonomist İslam Memiş, ilerleyen süreçte bu yasak kararının genişletilerek 1 gramlık altınları da kapsayabileceğini belirtti.

Politika faizlerini artıran ve bankalara yolladığı talimatlarla TL mevduat faizlerini yukarıya çeken T.C Merkez Bankası, yatırımcıların döviz veya altın ve gümüş gibi emtialardan uzaklaşmasını amaçlasa da enflasyondan dolayı TL’den kaçış devam ediyor.

Özellikle halkın yastık altı olarak bilinen yönteme ilgisi artarken, vatandaşlar yüksek enflasyondan dolayı birikimlerini TL olarak saklamayı tercih etmiyor. Bu yüzden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca altın üretim işlemlerine dair kısıtlamalara yenilerini ekleyebileceğini vurgulayan Memiş, sektörde bu konuyla ilgili büyük bir rahatsızlık oluştuğunu da belirtti.

KISITLAMALAR ALTIN ÜZERİNDEN FAALİYET GÖSTEREN SÖKTERLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Altın üretimi ve ithalatına dair alınan kararların genişletilmesi beklenirken, Türkiye’de faaliyet yürüten mücevher üreticileri üzerlerinde baskının devam etmesi durumunda mücevher sektöründe kullanılan parçaların ithalatının daha da zor hale geleceğini belirten Memiş, üretimde yeni bir krizin doğması riskine dikkat çekti.

TL MEVDUATINDAKİ ARTIŞ ALTIN İTHALATINA YENİ BİR DARBE GETİREBİLİR

Resmi Gazete’de yayımlanan ve döviz tevdiat hesaplarına dair %8 zorunlu karşılık getiren uygulamanın ardından piyasalardan çekilecek likiditeden dolayı mevduat faizlerinin yukarı yönlü artacağını vurgulayan ekonomistler, TL’nin cazibesinin artması durumunda altın ithalatında bazı düşüşlerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Karar