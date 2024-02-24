İstanbul'da 3 puan avı

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Corendon Alanyaspor, 27. hafta mücadelesinde yarın İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Zorlu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Corendon Alanyaspor ligde 29 puanla 15. sırada yer alırken, ev sahibi Fatih Karagümrük ise 28 puanla bir alt basamağında bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan iki ekibin mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ateş hattından bir an önce uzaklaşmayı hedefliyor. Kritik mücadele için bugün İstanbul'a giderek kampa girecek olan turuncu yeşilli takımda Adana Demirspor maçında sakatlanan Ui-Jo Hwang dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Karagümrük'ün ise tam kadro olarak sahada olacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi