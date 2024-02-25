Fatih Karagümrük - Alanyaspor CANLI ANLATIMI

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Corendon Alanyaspor, 27. hafta mücadelesinde bugün İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.

KRİTİK MÜCADELE

Zorlu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Corendon Alanyaspor ligde 29 puanla 15. sırada yer alırken, ev sahibi Fatih Karagümrük ise 28 puanla bir alt basamağında bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan iki ekibin mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ateş hattından bir an önce uzaklaşmayı hedefliyor. Kritik mücadele için bugün İstanbul'a giderek kampa girecek olan turuncu yeşilli takımda Adana Demirspor maçında sakatlanan Ui-Jo Hwang dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Karagümrük'ün ise tam kadro olarak sahada olacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

MAÇ ANLATIMI





45'+6 İlk devre sona erdi (1-0)

45'+1 İlk devre sonuna 6 dakika uzatma dakikası eklendi.



44' Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

41' Fatih Karagümrük İstanbul takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Kevin Lasagna, çıkan oyuncu Güven Yalçın.



40' Alanyaspor takımı golü bulabilirdi ama Jure Balkovec çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

33' Fatih Karagümrük'te Mendes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24' Karagümrük, Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçti.

19'Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Leroy Fer.



19' Şutu çeken oyuncu Loide Antonio Augusto ancak top Fatih Karagümrük İstanbul savunmasınca karşılanıyor.



18'Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



18' Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



17' Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.



16' Emre Mor isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

7' Efecan Karaca sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



6' Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Efecan Karaca.

1' Maç başladı

Kaynak: Spor Servisi