Alanyaspor 1 puanı uzatmada kurtardı: 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ateş hattını yakından ilgilendiren maçta sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan turuncu yeşilli ekip, 1 puanı uzama dakikalarında kurtardı. Ev sahibi Karagümrük 24. dakikada Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçerken, Mendes 33. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamayan Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda rakibin de eksik olmasından dolayı Karagümrük kalesini abluka altına aldı. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Karagümrük'e karşı sayısız fırsattan yararlanamayan turuncu yeşilli ekip, 90+4'de Ahmed Hassan'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayarak 1 puanı son anda kurtardı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 30 puana, Karagümrük de 29 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

MAÇ ANLATIMI

90'+8 Maç az önce sona erdi. Maçın skoru 1-1.



90'+8 Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



90'+6 Fatih Karagümrük İstanbul takımında sarı kart gören oyuncu Dimitris Kourbelis.

90'+4 Goool Ahmed Hassan beraberlik golünü penaltıdan kaydeti

90'+4 Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Mercan,Münir sarı kart görüyor.



90'+3 Penaltı! Alanyaspor takımı penaltı kullanacak.

90' İkinci devre sonuna 6 dakika uzatma eklendi



82' Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Efecan Karaca, giren oyuncu Furhan Bayır.

79' Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.



78' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Emre Mor, oyuna giren oyuncu Can Keles.



78' Oyuncu değişikliği! Fatih Karagümrük İstanbul takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Andrea Bertolacci , çıkan oyuncu Valentin Eysseric.



78' Oyuncu değişikliği! Shota Arveladze oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyuna giren oyuncu Frederic Veseli, çıkan oyuncu Nazım Sangare.



74' Alanyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jure Balkovec.

68' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Nicolas Janvier, çıkan oyuncu Loide Antonio Augusto.



65' Müsabaka, kaldığı yerden devam edecek.



65' Flavio Paoletti sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Marcus Rohden.



65' Sarı kart! Tugay Kaan Numanoglu elini cebine attı ve sarı kartını Fatih Karagümrük İstanbul takımının oyuncusu Kevin Lasagna için kullandı.



65' Müsabaka, kaldığı yerden devam edecek.

65' Fatih Karagümrük İstanbul takımında, Flavio Paoletti sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Marcus Rohden.



64' Marcus Rohden yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

61' Fatih Karagümrük İstanbul takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Salih Dursun tekrar sahada.

60' Ve hakem Tugay Kaan Numanoglu maçı tekrar başlattı.

59' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Salih Dursun



56' Kevin Lasagna şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor.

56' Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



55' Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

49' Sarı kart! Alanyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Nuno Miguel Reis Lima.



46' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Koka, çıkan oyuncu Pione Sisto.



46' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Fatih Aksoy çıkan oyuncu, Nuno Miguel Reis Lima giren oyuncu.

45' Karşılaşmada ikinci devre başladı.

45'+6 İlk devre sona erdi (1-0)

45'+1 İlk devre sonuna 6 dakika uzatma dakikası eklendi.



44' Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

41' Fatih Karagümrük İstanbul takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Kevin Lasagna, çıkan oyuncu Güven Yalçın.



40' Alanyaspor takımı golü bulabilirdi ama Jure Balkovec çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

33' Fatih Karagümrük'te Mendes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24' Karagümrük, Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçti.

19'Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Leroy Fer.



19' Şutu çeken oyuncu Loide Antonio Augusto ancak top Fatih Karagümrük İstanbul savunmasınca karşılanıyor.



18'Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



18' Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



17' Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.



16' Emre Mor isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

7' Efecan Karaca sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



6' Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Efecan Karaca.

1' Maç başladı

Kaynak: Spor Servisi