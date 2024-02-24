- Kültür-Sanat

Yücel'den Kandil mesajı

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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Yücel'den Kandil mesajı mask
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Başkan Yücel mesajında, “Mübarek Berat Kandilimizin tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve güzel günler getirmesini diliyorum” dedi.


Başkan Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan’ın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel dinimiz, insanoğlunun her türlü kötü, sapkın, aşırılıktan oluşan günahlarından arınması için fırsatlarla doludur. Yeter ki, biz insanoğlu içimizde iman taşıyalım. Berat gecesi de kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür.

Gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, insanlığı birbirine yaklaştıracak, dünyanın her yerinde barış ve mutluluğun sağlanması yönünde adımların atılmasının gayreti içinde olalım.


İnşallah Berat Kandili, İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, sağlık, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olsun. Bu vesileyle hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi'nin Berat Gecesi'ni tebrik eder, yüce Allah'tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim" ifadelerini kullandı. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Yer, sağlık, Alanya, başkan

24 Şub 2024 - 00:53 - Kültür-Sanat

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