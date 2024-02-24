Özçelik'in seçim ofisi bugün açılıyor

Güllerpınar Mahallesi Yenilmez Caddesi Çimen Otel Sokak'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katılacak. "İşimiz Gücümüz Alanya" sloganını kullanan CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, tüm Alanya halkını bugün yapılacak açılış törenine davet etti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi