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Özçelik'in seçim ofisi bugün açılıyor

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in seçim ofisi bugün törenle açılacak.

24 Şub 2024 - 00:50 - Spor

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