Ümit Özdağ bugün Alanya'da

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Dr. Tahsin Biner'in seçim ofisinin açılışına katılacak olan Genel Başkan Ümit Özdağ, daha sonra çeşitli ziyaretler yapacak. Alanya Adliye Sarayı yanı, Parlayüksel Plaza'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek açılışa tüm Alanya halkını davet eden Dr. Tahsin Biner, "Genel başkanımızı en iyi şekilde karşılayacağız. Açılışımıza tüm Alanya halkı davetlidir" ifadelerini kullandı.
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Ayrıca Özdağ, bugün saat 13.30'da canlı yayında Alanyalı gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Özdağ'la basının buluşması DİM TV'den canlı yayınlanacak. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.