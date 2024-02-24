'Alanya'da esnafımıza hizmetlerin dahası var'

BAŞKAN Yücel, ziyaret sırasında esnaflara bugüne kadar hayata geçirdiği hizmetlerin yanısıra yeni projelerinden de bahsetti. Esnaflar Başkan Yücel’e tam destek verdiklerini belirterek, destek ve teşekkürlerini ilettiler.
YÜCEL: “ESNAFLARIMIZA HİZMETİN DAHASI VAR”
Bşkan Yücel, “Değerli esnaflarımızla bir araya gelerek bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden bahsettik. Yeni projelerimizi anlatarak onların talep ve önerilerini dinledik. Bizleri misafir eden ve desteklerini ileten bütün esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün esnaflarımıza hizmetin dahası var” dedi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.