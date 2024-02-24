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'Alanya'da esnafımıza hizmetlerin dahası var'

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla bir araya geldi

'Alanya'da esnafımıza hizmetlerin dahası var' mask
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BAŞKAN Yücel, ziyaret sırasında esnaflara bugüne kadar hayata geçirdiği hizmetlerin yanısıra yeni projelerinden de bahsetti. Esnaflar Başkan Yücel’e tam destek verdiklerini belirterek, destek ve teşekkürlerini ilettiler.


YÜCEL: “ESNAFLARIMIZA HİZMETİN DAHASI VAR”


Bşkan Yücel, “Değerli esnaflarımızla bir araya gelerek bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden bahsettik. Yeni projelerimizi anlatarak onların talep ve önerilerini dinledik. Bizleri misafir eden ve desteklerini ileten bütün esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün esnaflarımıza hizmetin dahası var” dedi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Alanya, sonra, başkan, destek

24 Şub 2024 - 00:40 - Siyaset

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