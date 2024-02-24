CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, dün Hacet Meydanı’ndan eski hastane kavşağına kadar devam eden caddede esnaf ziyaretleri yaptı. Özçelik’e, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile partililer eşlik etti. Başkan Adayı Özçelik, esnaf ve kurumsal işletmeleri gezerek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir çiçekçiden kendisine verilen kırmızı gülü alan Özçelik, küçük bir kız çocuğuna gülü hediye ederek fotoğraf çektirdi. Balkonunda oturan bir vatandaşın demlediği çayı Özçelik ve beraberindeki heyete ikram etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.



SOSYAL KART’A TAM PUAN



Giderek yoksullaşan halkı sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturarak, dertlerini hafifletmek amacıyla Sosyal Kart Projesini hayata geçireceklerini geçtiğimiz günlerde açıklayan ve büyük ilgi uyandıran Osman Tarık Özçelik’in, söz konusu projesine esnaf ve vatandaşlar da tam not vererek destekledi. Emekli bir vatandaşın, “Geçinemiyoruz. Bu kart on numara olacak” sözleri üzerine Özçelik, sorunları çok iyi bildikleri Alanya için hazırladıkları projeleri, önümüzdeki günlerde geniş katılımla düzenleyecekleri etkinlikte duyuracaklarını söyledi. Özçelik, “Alanya için umuda yelken açtık ve bu yelkende herkese yer var” dedi.

"DEĞİŞİM SİZİNLE BAŞLASIN"

Başkan Adayı Özçelik’e dert yanan esnaf ve vatandaşlar, “Yönetim artık değişsin ve bu değişim de sizinle olsun. Alanya’ya vizyon sahibi bir Belediye Başkanı kazandıracağız. Çözüm odaklı hizmet ve halkın yanında olacak bir Başkan istiyoruz. Bu da sizsiniz. Gönlümüz de oyumuz da sizden yana” diye konuştular.



PROJELER ÖRNEK OLACAK

Adil bir dağılım ilkesiyle, belediye kaynaklarını her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarına yönlendireceklerini vurgulayan Özçelik, “Yetki ve gücün yegâne kaynağı halkımızdır. Halkımızın belediyeye olan güvenini inşa edecek ve son derece şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyerek tüm ezberleri bozacağız. Emekliler, esnaflar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve çocuklarımız başta olmak üzere halkımızın yaşam kalitesini arttıracak bir belediyecilik yaklaşımını şehrimize getireceğiz. Her alanda ülke çapında örnek gösterilecek projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.



"DEĞİŞİMİN VAKTİ GELDİ"



Alanya merkez ve mahallelerinde saha çalışmasını sokak sokak sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, dün Konaklı'da da esnaf ziyareti yaptı. Özçelik'e desteklerini açıklayan esnaflar, "Hakkınızda olumsuz hiçbir şey duymadık. Bizler hizmete açız ve artık değişimin vakti geldi. Alanya’nın dürüst siyasetçiye ihtiyacı var. İnşallah Alanya’yı siz yöneteceksiniz. Değişim her zaman iyidir" diye konuştular. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya