Öğrencilerden belediyenin GES’ine teknik gezi

ALANYA Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan, Güneş Enerjisi Santralleri GES – 1, GES – 2, GES – 3 ve GES – 4 alanlarını ziyaret eden 65 minik doğasever eko team öğrencilerine yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında teknik eğitim verildi.
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI
Öğrenciler ile yapılan eğitim programında yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği temel konularına yer verildi. Eğitim sonrası gerçekleştirilen söyleşide çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorular Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafından cevaplandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında muz ve süt ikram edildi, hediye olarak da ‘Yeşeren Tohumlu Kalemler’ ve ‘Çevre Dostu Öğrenci Rozeti’ dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.