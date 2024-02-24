- Eğitim

Öğrencilerden belediyenin GES’ine teknik gezi

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Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES) Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten Değirmendere İlkokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı

Öğrencilerden belediyenin GES’ine teknik gezi mask
Öğrencilerden belediyenin GES’ine teknik gezi
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ALANYA Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan, Güneş Enerjisi Santralleri GES – 1, GES – 2, GES – 3 ve GES – 4 alanlarını ziyaret eden 65 minik doğasever eko team öğrencilerine yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında teknik eğitim verildi.


YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI


Öğrenciler ile yapılan eğitim programında yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği temel konularına yer verildi. Eğitim sonrası gerçekleştirilen söyleşide çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorular Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafından cevaplandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında muz ve süt ikram edildi, hediye olarak da ‘Yeşeren Tohumlu Kalemler’ ve ‘Çevre Dostu Öğrenci Rozeti’ dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Öğrencilerden belediyenin GES’ine teknik gezi

Kaynak: Alanya Belediyesi

# ilgili, Yer, Alanya, eğitim

24 Şub 2024 - 00:30 - Eğitim

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