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Okul çevrelerinde sıkı denetim

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Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı

Okul çevrelerinde sıkı denetim mask
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Okul çevrelerinde sıkı denetim
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 internet kafe, 3 kıraathane, 1 park ve bahçe, 146 şahıs ile 6 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Toygar DİM)

Okul çevrelerinde sıkı denetim
Okul çevrelerinde sıkı denetim

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, internet, İlçe

24 Şub 2024 - 00:21 - Asayiş

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