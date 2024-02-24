Okul çevrelerinde sıkı denetim

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 internet kafe, 3 kıraathane, 1 park ve bahçe, 146 şahıs ile 6 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi