ALKÜ’de siber vatanın askerleri ikinci eğitimlerini de tamamladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında birçok kurum ve kuruluşlar ile düzenlediği eğitimlerle ülkemiz için gerekli olan donanımlı bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde ve Alanya ayağının ise BAKA Alanya Koordinasyonluğunda yürütülen Siber Vatan Programının ikinci aşama eğitimleri ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde tamamlandı. Geçtiğimiz aralık ayında “Beyaz Şapkalı Hacker ve Temel Linux” ana başlığı altında ALKÜ’de verilen eğitimlerle “Etik Bilgisayar Korsanlığı”na ilk adımı atan öğrenciler şimdi de “Siber Güvenlik Alanında Sızma ve Hackleme” eğitimi alarak güçlerine güç kattılar. ALKÜ ve Alanya Üniversitesinden seçilen 30 kişilik öğrenci grubu, 5 günlük eğitim kapsamında ikinci aşama sertifikalarını almaya hak kazandılar. Program kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri; ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, BAKA Alanya İrtibat Temsilcisi Oğuzhan Ataman, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Rıza Hallaç ve Arş. Gör. Ali Çoban tarafından verildi. Haziran ayına kadar sürecek olan programın üçüncü aşama eğitimlerinin önümüzdeki nisan ayında verileceği aktarıldı.



‘ALKÜ OLARAK ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’



Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, ülkemizin siber güvenlik alanında yetişmiş bireylere çokça ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Akın, ALKÜ olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “BAKA ile yürüttüğümüz Siber Vatan programı kapsamındaki eğitimlere önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Üniversite olarak ülkemize en iyi alanlarda hizmet etmek için elimizden geleni her zaman yapacağız. Siber Vatanı savunmak için gayret gösteren öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Program, sertifikalarını alan öğrencilerle hatıra fotoğrafıyla sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ