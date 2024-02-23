23 Şub 2024 - 22:24- Gündem G:

Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da metruk bir yapıda terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu.

Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu mask
Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu
Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

Olay, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu. Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.  Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

# Diyarbakır, Metruk yapı, Bebek, sağlık, Polis, Duvar, İlçe

23 Şub 2024 - 22:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ana isale hattı patladı; yol trafiğe kapatıldı mask
Ana isale hattı patladı; yol trafiğe kapatıldı
Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı mask
Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı
Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi mask
Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi
Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü mask
Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu mask
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
Yaşlı çift doğalgazdan zehirlendi mask
Yaşlı çift doğalgazdan zehirlendi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber