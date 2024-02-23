Özel atlet Aysel Önder Dünya rekoru kırdı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.
İkinci günde madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın:
Aysel Önder - 400 metre dünya rekoru
Mustafa Yıldırım - Sırıkla yüksek atlama
Gümüş:
Mustafa Yıldırım - 60 metre engelli
Mustafa Yıldırım - 5000 metre yürüyüş
Fatma Damla Altın - Uzun atlama
Reyhan Taşdelen - 60 metre engelli
Bronz:
Esra Bayrak - Uzun atlama
Muhammet Atıcı - Gülle atma
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.