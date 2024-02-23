23 Şub 2024 - 22:01- Magazin G:

Oyuncu Murat Ünalmış baba olacak

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Oyuncu Murat Ünalmış baba olacağını duyurdu.

Oyuncu Murat Ünalmış baba olacak mask
Oyuncu Murat Ünalmış baba olacak
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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Albena İlieva (Nutiye Akar) ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.

"OĞLUMUN ANNESİ"

Ünalmış, eşinin doğum gününü paylaştığı karelerle kutladı.

Oyuncu paylaşımına "İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Ünlü çift erkek bebek sahibi olacak.

Kaynak: NTV

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23 Şub 2024 - 22:01 - Magazin

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