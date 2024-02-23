Oyuncu Murat Ünalmış baba olacak

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Albena İlieva (Nutiye Akar) ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.
"OĞLUMUN ANNESİ"
Ünalmış, eşinin doğum gününü paylaştığı karelerle kutladı.
Oyuncu paylaşımına "İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Ünlü çift erkek bebek sahibi olacak.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.