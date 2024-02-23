Acun Ilıcalı konseyi toplayıp yeni yarışmacıyı açıkladı

Kaos ve entrikanın bitmek bilmediği Survivor'a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak efsane futbolcu Ronaldinho'nun katıldığı Survivor'a yeni bir isim daha dahil oldu.

Yeni ismi Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıkladı. Ilıcalı; 'Mavi takıma gelecek yeni yarışmacımızın adını açıklıyorum. Batuhan Karacakaya.' dedi.

Batuhan Karacakaya ise oldukça iddialı bir giriş yaparak 'Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik' ifadelerini kullandı.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya daha önceden Acun Ilıcalı'ya kullandığı sert ifadelerle gündem olmuştu.

Karacakaya "Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da..." sözleriyle uzun süre X'te TT olmuştu.

GELİR GELMEZ GERİLDİ

Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya'ya 'İlk katıldığın sezondan kimler var şu anda?' diye sordu. Karacakaya 'Poyrazcığım var.' diye yanıt verince Poyraz dayanamadı ve 'Poyrazcığımı hatırlatacağım ben ona' dedi.

Yiğit Poyraz 'Batuhan'la 2021 yılında güzel mücadelelerimiz oldu. Çoğunda da 5-0 yenilip evine geri döndü' dedi.

Karacakaya ise 'Keşke bu iddiasını 2021'de mental yorgunluğum var diyerek gelmeyerek kanıtlamasaydı' dedi. Yiğit Poyraz ise 'Gerilmesine gerek yok gelir gelmez tatlı atışmalara başladık' dedi.

Kaynak: MYNET