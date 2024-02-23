23 Şub 2024 - 21:35- Gündem G:

Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı

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Kocaeli'de bir kişi, barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini benzin dökerek yaktı.

Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı mask
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde B.U., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evinin etrafına benzin dökerek ateşe verdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden barışmak istedi. Barışma teklifi reddedilen B.U., eski kız arkadaşının oturduğu evininin etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde B.U.'nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı. B.U.'nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan B.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 21:35 - Gündem

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