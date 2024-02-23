23 Şub 2024 - 21:26- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Galip Yeşilırmak yönetimindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör, Mehmet Yavuz yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Melek Yavuz ve Ayşe Yavuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Tahsin, Mehmet ve Yağmur Yavuz ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

# Otomobil, kaza, konya, traktör, Soruşturma, Polis, Saat, ilgili, sağlık, Gelen

23 Şub 2024 - 21:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı mask
Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı
Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi mask
Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi
Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü mask
Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu mask
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
Yaşlı çift doğalgazdan zehirlendi mask
Yaşlı çift doğalgazdan zehirlendi
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu mask
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber