23 Şub 2024 - 21:14- Gündem G:

Bakan Koca açıkladı: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

Bakan Koca açıkladı: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak mask
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Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 21:14 - Gündem

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