Bakan Ersoy'dan müjde: Antalya Müzesi'ni yeniden yapıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına geçen haftadan itibaren başladık, müjdesini vermiş olayım. Mimari proje ekibimiz şu anda çalışmalarını yürütüyor. İnşallah projelerin tamamlanmasıyla birlikte Antalya Arkeoloji Müzesi'ni yine kendi yerinde en kısa sürede tamamlamayı arzuluyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Şubat ayı meclis toplantısının konuğu oldu. ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çadır, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

'EN BÜYÜK SORUN ENFLASYON'

Türkiye ekonomisinin son yıllarda önemli sorunlar yaşadığına dikkati çeken ATSO Başkanı Ali Bahar, “Hepimiz bu ülkenin bir parçası, işletmelerimiz ekonomimizin birer aktörü olduğu için bu sorunları birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Zaman zaman ifade ediyorum Türkiye ekonomisinin en büyük ve öncelikli sorunu enflasyondur ve enflasyonu aşağı çekmek için alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ekonomiye dair yaşadığımız pek çok sorunun temelinde yüksek enflasyonun olduğunu hepimiz biliyoruz. Başka bir konu ise faiz ve kur. Bu konuda önemli eleştiri ve şikayetler alıyoruz. Yüksek faiz yatırım ve istihdam imkanlarımızı zayıflatıyor. Ancak şunu da biliyoruz ki, enflasyon ile mücadele sonuçlanana kadar, bu mücadeleyi zayıflatacak taleplerden, şikayetlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız" dedi.

TURİZMDE DÜNYA SÜPER LİGİ HEDEFİ

Turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise 2022 yılında 51,3 milyon olan ziyaretçi sayısının, 2023 yılında yüzde 10 artışla 56,7 milyona, turizm gelirinin yüzde 17 artışla 46,5 milyar dolardan 54,3 milyar dolara çıktığını söyledi. Kişi başı gecelik harcamanın ise 89 dolardan 99 dolara yükseldiğini anlatan Bakan Ersoy, “Turizmin başkenti, gözbebeğimiz Antalya'da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçi rekoru kırdık. Temel bir hedefle yola çıktık. Türkiye'yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini, daima yükselen bir grafikle, kalıcı hale getirmek" dedi.

Dünyanın dört bir yanında reklam ve tanıtım çalışmaları yaptıklarını anlatan Bakan Ersoy, “Antalya'nın da aralarında olduğu destinasyonlara ve farklı turizm ürünlerine dönük filmlerimiz, BBC, Bloomberg, Euronews, CNN, Al Jazeera gibi kanallarda ve 200'den fazla ülkenin geleneksel ve dijital medyasında yayınlanıyor. Dijital medyada tanıtıma ayrı önem veriyoruz. GoTürkiye instagram hesabımız, 3 milyonu aşkın takipçisiyle dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer alıyor. İnşallah çok yakında birinci sıraya da geleceğiz. Resmi Youtube hesabımız ise dünyada birinci sırada. Ayrıca Çin ve Rusya'nın özel sosyal medya hesaplarında da iletişimimiz devam ediyor. Resmi turizm platformumuz olan GoTürkiye web sitesi, 10 ayrı dilde yayın yapıyor bu da rekor seviye. Bu platformda tarih, sağlık, doğa, inanç, ile gastronomi gibi 60'a yakın konuda deneyim başlığı bulunuyor. Eskiden Türkiye dediğimizde sadece deniz, kum, güneş; destinasyonların sayısı 100'ü de geçecek" dedi.

'720 KAZI ALANI 800'E ÇIKIYOR'

Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle çok güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihi'nin Altın Çağı - Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik. Bu dünyada rekordur. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da 800'e çıkarmayı planlıyoruz. Arkeolojik zenginliklerimizi keşfedip korurken, onları tüm dünyanın ziyaret edebileceği bir şekilde müze haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eşdeğer işi, önümüzdeki 4 yılda tamamlamak. Biz hızlı kazı yapmıyoruz, yoğun kazı yapıyoruz. Eskiden 45-60 gün kazı yapılırdı, şimdi 12 ay ve sadece tek noktada değil 10-15 noktada kazı yaptırıyoruz. 2023 yılında Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5 milyar ödenek ayırdık" diye konuştu.

ANTALYA MÜZESİ'NE YENİ PROJE

Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yenilenmesiyle ilgili de bir müjdesi olduğunu belirterek, “Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına geçen haftadan itibaren başladık, müjdesini vermiş olayım. Mimari proje ekibimiz şu anda çalışmalarını yürütüyor. İnşallah projelerin tamamlanmasıyla birlikte Antalya Arkeoloji Müzesi'ni yine kendi yerinde en kısa sürede tamamlamayı arzuluyoruz. Bununla birlikte Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız" dedi.

SERTİFİKALI TESİSLER 800'Ü AŞTI

Bakan Ersoy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'yle hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı'nda 2030 sonu itibarıyla tüm konaklama tesislerinin, 3 aşamadaki kriterlerin tümünü karşılayıp sertifika alacağını açıkladı. Ersoy, “Ülke genelinde şimdiden 3 aşamayı tamamlayarak sertifikayı almış tesis sayımız 800'ü geçmiş durumda. Bunların 300'den fazlasını, Antalya'daki tesislerimiz oluşturuyor. Bu program niçin önemli? Ülke olarak taraf olduğumuz Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi kolaylaştırıyor. İkinci olarak kriterler altyapıdan istihdama, kültürel mirastan yerel işletmeler ve bölge halkının sosyo-ekonomik kalkınmasına uzanan bir dizi parametreyi kapsıyor" diye konuştu.

DENİZİ KAYBEDERSEK TURİSTİ VE TURİZMİ KAYBEDERİZ

Bakanlık olarak mavi bayraklı plajları korumak için konuları olmamasına rağmen Belek'te yapımı tamamlanan, Kemer-Çamyuva'da devam eden arıtma tesislerinden bahseden Bakan Ersoy, “Arıtma yapıları yapmak KTB'nin konuları değil, biz de arıtma yapmaya çok meraklı değiliz. Ancak mavi bayraklar tehlikeye girdiğinde bizim de devreye girmemiz gerekiyordu, girdik. 25 yıllık bir protokolle işletiyoruz ama 50 yılda dahi olsa yatırım bedelini geri almak mümkün değil. Antalya olarak denizi kaybedersek turisti ve turizmi kaybederiz. Bu sorumluluğu o yüzden üzerimize aldık yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

HOLLYWOOD VE BOLLYWOOD'DAN GELMEYE DEVAM EDECEKLER

Yeni Sinema Kanunuyla hayata geçirilen yabancı film yapım desteği ve doğru iletişimle tanıtım stratejisinin de etkisiyle, Türkiye'de çekilen yapımların sayısında büyük artış olduğunu söyleyen Ersoy, “Bu yapımlardan ikisi de dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin filmleriydi ve çekimlerinin büyük bölümü, Antalya'da gerçekleşti. Çok büyük bütçelerle çekilen, yıldız oyuncuların rol aldığı, gişesi yüksek filmler, ülkemize ekonomik getirisi ve dünya çapındaki tanıtım etkisi de büyük oluyor. Biz Bakanlık olarak bu tür büyük bütçeli yapımların destinasyonlarımızda çekilmesi için gerekli girişimlerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem Hollywood hem de Bollywood'dan yapımcılar yeni projeleriyle ülkemize ve Antalya'ya gelmeye devam edecekler" dedi.

60 MİLYAR TURİST 60 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

2024 yılı 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefini hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“Kişi başı gecelik harcamanın ise 106 dolara çıkmasını bekliyoruz. Bu hedeflerimize tek başımıza ulaşmayacağız. Bunu Antalya'nın çok önemli sivil toplum kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odamızın üyeleriyle birlikte başaracağımıza inanıyoruz. 16 milyonun üzerinde turistin geldiği Antalya, maalesef temel altyapı problemlerini çözme konusunda yeterli olamadı. Tüm desteğimize rağmen sosyal ve kültürel yatırımlar konusunda, şehrin hak ettiği projeler hayata geçirilemiyor. Dile getirmekten çok mutlu olmasam da özellikle sanatsal faaliyetler Antalya gibi uluslararası bir şehir için çok zayıf kaldı. Bu çerçevede, şehrin ticaret erbabının, şehrin kaderini etkileyecek tercihinde, ideolojinin yerine şehrin geleceğini ve hizmet siyasetini dikkate alacağına inanıyorum."

Kaynak: DHA