Alanya'da Cumhur listesinden şok istifa

Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclisi Üyeliği listesinde kontenjan adayı olarak yer alan Ali Orkan'ın istifa ettiği öğrenildi. Alanya İlçe Seçim Kurulu, listede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kontenjanından yer alan Ali Orkan'ın yerine yeni bir isim bildirilmesini istedi.

"KİŞİSEL NEDENLERDEN DOLAYI"

İstifası ile ilgili Yeni Alanya'ya açıklama yapan Ali Orkan, "Tamamen kişisel nedenlerden dolayı istifa ettim. Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dedi.