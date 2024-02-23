Sürücülere müjde: O cezalar siliniyor! Hemen başvurun

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, hız sınırını aşma gerekçesiyle kesilen radar cezalarına ilişkin önemli bir karar aldı. Avukat Oğuzhan Bizkevelci'nin itirazını haklı bularak, hukuka aykırı bulduğu cezayı iptal etti.

YÜZDE 2 HATA ORANI KABUL EDİLDİ

Olay, Menemen Çevre Yolu'nda gerçekleşti. Avukat Bizkevelci'ye 120 km/s hız sınırı olan yolda 135 km/s hızla seyrettiği gerekçesiyle ceza kesilmişti. Ancak hakimlik, radar cihazlarında yüzde 2 hata oranının kabul edilebileceğine hükmetti.

HUKUKİ TEMELDE İPTAL KARARI

Mahkeme, radarın tespit ettiği hız aşımının tolerans sınırlarını aşmasına rağmen, hukuki ve teknik koşulları göz önünde bulundurarak cezanın iptaline karar verdi. Hız sınırının yüzde 10 toleransla 132 km/s, yüzde 2 aşımla 135 km/s olduğu belirtilirken, hukuki açıdan cezanın geçersiz olduğu vurgulandı.

EMSAL NİTELİĞİNDEKİ KARAR

Mahkeme kararını değerlendiren avukat Bizkevelci, bu kararın emsal nitelik taşıdığını belirterek, bu tarz durumlarla karşılaşan diğer vatandaşların da benzer şekilde hukuki haklarını arayabileceklerini ifade etti.

HIZ SINIRI İHLALİ İPTALİ: VATANDAŞLARIN HAKLARI KORUNACAK

Mahkeme kararıyla birlikte, hız sınırını aşan sürücülerin radar cezalarının iptal edilmesi için yüzde 2 hata payının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmış oldu. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer vatandaşların da haklarını aramalarını teşvik edecek nitelikte.