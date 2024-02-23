Alanya’da inanılmaz kaza! Talihsiz kadının eteği motosikletin tekerine dolandı…

Edinilen bilgiye göre kaza çevreyolu üzerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi karşında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan genç kadının eteği motosikletin tekerine dolandı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Gülser YİĞİT)