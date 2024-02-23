Edinilen bilgiye göre kaza çevreyolu üzerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi karşında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan genç kadının eteği motosikletin tekerine dolandı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Gülser YİĞİT)
23 Şub 2024 - 18:45- Gündem Güncelleme:
Alanya’da inanılmaz kaza! Talihsiz kadının eteği motosikletin tekerine dolandı…
Alanya’da yolcu olarak bulunduğu motosikletin tekerine eteği dolanan genç kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.