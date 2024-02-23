23 Şub 2024 - 18:45- Gündem G:

Alanya’da inanılmaz kaza! Talihsiz kadının eteği motosikletin tekerine dolandı…

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da yolcu olarak bulunduğu motosikletin tekerine eteği dolanan genç kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı

Alanya’da inanılmaz kaza! Talihsiz kadının eteği motosikletin tekerine dolandı…
Alanya’da inanılmaz kaza! Talihsiz kadının eteği motosikletin tekerine dolandı…
+4
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre kaza çevreyolu üzerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi karşında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan genç kadının eteği motosikletin tekerine dolandı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Gülser YİĞİT)

# Motosiklet, Alanya, kaza, Antalya, sevk

23 Şub 2024 - 18:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu mask
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu mask
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu
Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Facianın faturası kesildi: Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı mask
Facianın faturası kesildi: Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına 15 gözaltı mask
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına 15 gözaltı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber