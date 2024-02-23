Hatay’ın yöresel lezzetleri Alanya’da

Hacı Memişler Camii önünde bulunan kermes alanında açılışı gerçekleştirilen Hatay Yöresel Ürünler Festivali’ne katılım yoğun oldu. Medeniyetin ve lezzetin başkenti Hatay’ın yöresel lezzetlerinin yanı sıra farklı şehirlerin yöresel ürünlerinin de sergilendiği festivalde vatandaşlar hem eğlendi hem de yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Festival sorumlusu Ramazan Öksüz, “Hatay ve Erzurum yöresel lezzetlerinin olduğu güzel bir etkinlik oluyor. Alanya halkı yoğun bir ilgi gösteriyor. Alanya halkının bu güzel etkinliğe çok ihtiyacı var. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 50’ye yakın stantımız var. Stantlarımızda Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yöresel lezzetler sergileniyor. 5 Mart’a kadar festivalimiz devam ediyor. Tüm Alanya halkını etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.