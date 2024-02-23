‘Alanya Cumhur İttifakı ile altın çağını yaşayacak’ Hüseyin Güney’den Dim TV’ye özel açıklamalar

Cumhur İttifakı listesinin birinci sırasında yer alan Hüseyin Güney, Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 7 yıl AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı yapan, Türel döneminde Antalya BŞB Alanya Koordinatörü olarak görev yapan Güney'in siyasete uzun bir aradan sonra MHP kontenjanından dönüşü dikkat çekmişti. Güney, aktif siyasete uzun bir aradan sonra dönüşüyle ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Güney, Alanya'nın çıkarları doğrultusunda hizmet etmek amacıyla aktif siyasete geri döndüğünü ve Cumhur İttifakı çatısı altında Adem Murat Yücel ile birlikte hizmet etmeye karar verdiklerini belirtti. Güney, özellikle Alanya'nın son dönemde yaşadığı belediye ile ilgili sıkıntıları göz önünde bulundurarak, Cumhur İttifakı'nın Alanya için önemli projelere sahip olduğuna inandığını ve bu projeleri desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Antalya'da Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü'nün seçilmesiyle belediyeler arasındaki işbirliğinin güçleneceğini ve Alanya'ya daha fazla hizmet getireceğini ifade etti.

‘ALANYA CUMHUR İTTİFAKI İLE ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK’

Alanya’nın Cumhur İttifakı ile altın çağını yaşayacağını belirten Güney, “Yaklaşık 12 yıllık bir siyasi hayatım oldu. Daha sonra gerekli şartlar doğrultusunda bir dönem siyasetten uzak kaldım. Alanya menfaatleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte nasıl hizmet edebiliriz diye arkadaşlarımızla bir görüş alışverişinde bulunduk. Çevremizdeki insanların da desteklemesiyle önümüzdeki dönemde Alanya’ya neler kazandırabiliriz diye düşündük. Uzun yıllar Ak Parti’de hizmet odaklı çalıştık. Şimdi de Cumhur İttifak’ında geçmiş dönem çok iyi hizmet eden Adem Murat Yücel ile beraber hizmete devam edeceğiz. Bu konuda Adem başkanla istişare ettik. Önümüzdeki dönem için Adem Murat Yücel’in ve Cumhur ittifakının Alanya adına çok önemli projeleri olduğunu gördük ve destekleme kararı aldık. Gerçekten Alanya’ya altın çağını yaşatacak bir dönem olacağına inanıyorum. Ayrıca Alanya’nın son 5 yıllık dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönem inşallah Antalya’da Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü kazanır. Buradaki çarkların yerine oturması gerekiyor. Bu çarklar yerine oturmadığı sürece hizmet alımında çok büyük sıkıntılar oluyor. İki belediye başkanının da Cumhur İttifakı’ndan olması Alanya’da önümüzdeki dönem gerçekten Altın çağı yaşatır. Bizlerde elimizden geleni yapmak için gayret göstereceğiz. Şuanda Alanya halkının bize karşı büyük bir sempatisi var. Yine yaparsa Cumhur İttifakı yapar, Adem Murat Yücel yapar, Hakan Tütüncü yapar gibi bir algı var. Cumhur İttifakı’nın etkili olacağını düşünüyorum. Vatandaşların aklıselim davranıp hizmeti getirecek olan kişiye odaklanacağını düşünüyorum. Kazanan Alanya olacak, Antalya olacak, Türkiye olacak” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)