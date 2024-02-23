Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım geldi!

Sosyal medyadaki şatafatlı hayatlarının ardından MASAK tarafından hesapları incelemeye alınan Dilan ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz aylarda gözaltına alınarak, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

Tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi.

'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Instagram hesabında en son paylaşımını ekim ayında yapan Dilan Polat, aylar sonra gönderi paylaştı. Eşi Engin Polat'la fotoğrafını paylaşan Polat, o fotoğrafa, "Geciken adalet adalet değildir" yazdı ve 'Dilan Polat Yalnız Değildir' etiketini kullandı.

Kaynak: KARAR