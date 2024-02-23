AFAD duyurdu! Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ile ilçelerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.14'te meydana gelen depremin merkez üssünü Bursa'nın Gemlik ilçesi olarak açıkladı. Yerin 10,86 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Gemlik ilçesinin yanı sıra Orhangazi ilçesi ile kent merkezinde de hissedildi. Gemlik'te paniğe kapılanların dışarı çıktıları görüldü.

Kaynak: DHA