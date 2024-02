Balık halindeki esnaflar isyanda: “Bu bizim ayıbımız!”

Şubat ayının son haftasına girerken balık sezonu hala devam ediyor. Alanya Balık Hali’nde birbirinden çeşitli balıklar tezgahta alıcısını bekliyor. Hal esnafı ise kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirirken, artan maliyetlerden de şikayetçi. Giderleri karşılayamadıklarını söyleyen esnaflar, yetkilileri göreve davet etti.

‘BURASI ALANYA’NIN BEL KEMİĞİ’

Her bütçeye göre balığın olduğunu fakat vatandaştan talep olmadığını dile getiren Köşem Balıkçılık sahibi Mehmet Eroğlu, “Fiyatlar uygun olmasına rağmen vatandaştan talep yok. Balık müşterisi az. Şu anda 120 TL’den 700 TL’ye kadar balık var. Her keseye göre balık mevcut. Balıklar taze taze geliyor. Fakat büyük marketler bizi mahvediyor. Onlar ucuza satıyorlar. Örneğin; onlar çipurayı 200 TL’ye satıyor, biz 220 TL’ye alıyoruz. Bizimle hiçbir ilgilenen yok. Oda başkanları sadece aidatını alsın, otursun. Şu anda mesela elektrikler kesik ama biz 2 saat geç yatırsak hemen elektriğimizi kesiyorlar. Burası balık pazarı, Alanya’nın bel kemiği. Yetkililer gelip burayla ilgilensin. Yetkililere söylüyorum elektrik kesilir mi burada? Balık pazarı burası, bir sürü balık var. 2 saat gelmese bir sürü balığımız ölüyor. Özellikle oda başkanına sesleniyorum; oy zamanı geliyorlar, oy verin diyorlar ama sonra burayla hiç ilgilenmiyorlar. Hiçbir giderimizi karşılayamıyoruz. Hep borçluyuz. Balıkçılara borçluyuz, personele borçluyuz, SSK’ya borçluyuz, belediyeye borçluyuz. 150 TL’ye balık satıyoruz ama hala bu fiyata balık mı olur diye soruyorlar. İnsanların parası yok herhalde. Balık getiriyoruz, mazot parası diyorlar. Mazota bir çare bulunsun. Başından sonuna her yerde hata var.” dedi.

Balık fiyatlarından bahseden Eroğlu, Deniz Çipurası 200 TL, Çanakkale Sardalyası 150 TL, Hamsi 150 TL, İstavrit, 150 TL, Kubes 130 TL, Levrek 250 TL ve Kuzu Balığı’nın 300 TL’den satıldığını söyledi.

‘KREDİLERLE YAŞIYORUZ’

Artan maliyetler yüzünden tüm esnafların borç içinde olduğunu söyleyen Yunus Balık Sahibi Mehmet Koku, “Son durumlardan sonra her şey pahalı, balık da pahalı. Milletimizin alım gücü kalmadı zaten. Sabahtan beri daha sadece siftah yaptık. Her şey mazota bağlanıyor. Şu anda da elektrikler gitti. Pazar zaten bomboş. Bu elektrik kesintisinin bizim ayıbımız olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında biz böyle bir şey yaşamadık. Orada 2 tane ayrı elektrik var. Biri kesildiği zaman diğeri devreye girer. Bir şirkette hata bulduğun zaman tazminat talep edebiliyorsun. Burada öyle bir düzenimiz yok. Zaten tüm fiyatlar çok yüksek. Çocuklarımıza ekmek yediremiyoruz. Esnaf kefaletten kredilerle yaşıyoruz. Mesela günde 10 TL kazanıyorsan 20 TL gider var. Bunu her şeyin pahalı oluşuna bağlamak gerek. Toplum olarak mağduriyet içerisindeyiz. Bir elemanın yevmiyesi 700 TL. Biz eve parasız ve borçlu gidiyoruz.” dedi.

‘HER HAFTA FİYAT DEĞİŞİYOR’

Avcı Balıkçılık Sahibi Fevziye Sunar ise “Fiyatlar pahalı, insanların alamayacağı kadar yüksek. Önceden iyi kötü küçük balık satıyorduk, artık o da yok. İnsanlarımız artık parasızlıktan ne alacağını şaşırmış. Şu an tam hamsi sezonu ama donuk olduğu için kimse almak istemiyor. Her hafta fiyat değişiyor. 100 TL olan 150 TL oluyor. Biz pahalı alınca ister istemez müşterilere de yansıyor. Kazandığımız parayla yevmiyelerimizi, elektriğimizi, suyumuzu anca karşılıyoruz. Önceden iyi kötü büyük balık satıyorduk, karides satıyorduk artık onu da satamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Balığın yanında olmazsa olmaz yeşillikte de fiyatlar, kış aylarına bağlı olarak yüksek seyrediyor. Alanya Balık Hali’nde hizmet veren Vitamin Manav Sahibi Hayri Karakan, “Kış mevsiminde olduğumuz için fiyatlar pahalı. Hepsi Antalya’dan örtü altından geliyor. Roka 10 TL, maydanoz 10 TL, iceberg 30 TL, marul 25 TL, kıvırcık 25 TL, dereotu 10 TL, tere 10 TL, taze soğan 20 TL, brokoli 50 TL.” dedi.