İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Erolçevik, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Erolçevik, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı. Erolçevik böylece Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarında epe branşındaki ilk derecesini elde etti. Cemali AYDINOĞLU
- Spor
Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Corendon Alanyaspor Eskrim Takımı sporcusu Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.