Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Erolçevik, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Erolçevik, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı. Erolçevik böylece Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarında epe branşındaki ilk derecesini elde etti. Cemali AYDINOĞLU