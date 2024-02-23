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Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu

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Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Corendon Alanyaspor Eskrim Takımı sporcusu Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde bronz madalya kazandı.

Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu mask
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İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Erolçevik, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Erolçevik, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı. Erolçevik böylece Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarında epe branşındaki ilk derecesini elde etti. Cemali AYDINOĞLU

# Alanyaspor, madalya, Doruk Erolçevik

23 Şub 2024 - 16:33 - Spor

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