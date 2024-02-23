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Alanya'da 3 aracın karıştığı korkutan kaza: Sürücü servis aracının altında kaldı

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Alanya'da öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Vinç. okul servisi ve otomobil birbirine girdi.

Alanya'da 3 aracın karıştığı korkutan kaza: Sürücü servis aracının altında kaldı mask
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Alanya Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Neytullah Kızılkaya idaresindeki vinç, inşaat alanına park edildikten sonra freni boşalarak hareket eden vinç, yokuş aşağı hareket ederek park halinde duran Abdullah Çağlar yönetimindeki okul servis aracına çarptı. Araç aldığı darbeyle ağacı devirerek önündeki Mehmet Bahçeci kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpma esnasında araç dışında bulunan otomobilin sürücüsü Mehmet Bahçeci ise servis aracının altına kalarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 15:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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