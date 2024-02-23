ALGC Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor

ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) Anadolu, Ankara ve Antalya'dan belirlediği usta gazetecilerden oluşan jüri heyeti tarafından belirlenen yazılı, görsel ve internet medyası ödülleri sahiplerini buluyor.

Alanya medyasının gurur gecesinde hem Alanya basınından, hem de ulusal medyadan başarılı gazeteciler, 25 Şubat Pazar akşamı saat 19.30'da muhteşem Alanya manzaralı Keyf-i Alâ Wedding'te gerçekleşecek törenle ödüllerini alacaklar.

Gazeteciler, şehir protokolü, siyasetçiler ve şehir dışından konukların bir araya geleceği gecede, ödül töreninin ardından kardeş ülke Azerbaycan'ın sevilen sanatçısı Süreyya Ayvazova sahne alacak.

ALGC Başkanı Ferit Kesen, "Zor şartlar altında halkımızın Anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserlerinin ödüllendirileceği yarışmamızla, zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Usta gazetecilerden oluşan jüri heyetimiz, yarışmamıza katılan 69 eserden 17'sini ödüle layık buldu. Şimdiden ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çok önemli eserler verip, yarışma ruhu gereği minik puan farklarıyla ödül alamayan değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi