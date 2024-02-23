- Siyaset

'Lan fakirler' diye jakuzi videosuyla olay olmuştu; seçimlerde adaylığını açıkladı

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4 sene önce jakuzideki videosuyla gündeme oturan ve olayın ardından gençlik kollarındaki görevinden istifa eden Salih Saraç yerel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

'Lan fakirler' diye jakuzi videosuyla olay olmuştu; seçimlerde adaylığını açıkladı mask
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4 sene önce otel odasında jakuzide çektiği videoda 'Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin' demesinin ardından gündeme bomba gibi düşen Salih Saraç gelen tepkilerle görevinden istifa etmişti. Eski Urfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Salih Saraç, AKP'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Birgün'de yer alan habere göre; Urfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Başkanı iken jakuzide çektiği ve "Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin" dediği videoyla gündeme gelen Salih Saraç, AK Parti'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildiği aktarıldı.

Kaynak: BİRGÜN

# Belediye, Gelen, Yer, meclis, Otel, Parti

23 Şub 2024 - 15:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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