'Lan fakirler' diye jakuzi videosuyla olay olmuştu; seçimlerde adaylığını açıkladı

4 sene önce otel odasında jakuzide çektiği videoda 'Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin' demesinin ardından gündeme bomba gibi düşen Salih Saraç gelen tepkilerle görevinden istifa etmişti. Eski Urfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Salih Saraç, AKP'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Birgün'de yer alan habere göre; Urfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Başkanı iken jakuzide çektiği ve "Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin" dediği videoyla gündeme gelen Salih Saraç, AK Parti'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildiği aktarıldı.

Kaynak: BİRGÜN