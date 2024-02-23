UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Seri başı olarak; West Ham United, Rangers, Liverpool, Slavia Prag, Brighton, Atalanta, Villarreal ve Bayer Leverkusen yer alırken; Freiburg, Sparta Prag, Benfica, Roma, Marsilya, Sporting, Milan ve Karabağ ise play-off turundan gelen takımlar oldu.

İLK MAÇLAR 7 MART'TA

İlk maçların 7 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rövanş karşılaşmaları ise 14 Mart'ta yapılacak. İlk maçlar play-off turundan gelen takımların sahasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sparta Prag - Liverpool

Marsilya - Villarreal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen

Kaynak: DHA