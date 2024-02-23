UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Seri başı olarak; West Ham United, Rangers, Liverpool, Slavia Prag, Brighton, Atalanta, Villarreal ve Bayer Leverkusen yer alırken; Freiburg, Sparta Prag, Benfica, Roma, Marsilya, Sporting, Milan ve Karabağ ise play-off turundan gelen takımlar oldu.
İLK MAÇLAR 7 MART'TA
İlk maçların 7 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rövanş karşılaşmaları ise 14 Mart'ta yapılacak. İlk maçlar play-off turundan gelen takımların sahasında oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Sparta Prag - Liverpool
Marsilya - Villarreal
Roma - Brighton
Benfica - Rangers
Freiburg - West Ham United
Sporting - Atalanta
Milan - Slavia Prag
Karabağ - Bayer Leverkusen
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.