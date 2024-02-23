- Spor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu mask
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Seri başı olarak; West Ham United, Rangers, Liverpool, Slavia Prag, Brighton, Atalanta, Villarreal ve Bayer Leverkusen yer alırken; Freiburg, Sparta Prag, Benfica, Roma, Marsilya, Sporting, Milan ve Karabağ ise play-off turundan gelen takımlar oldu.

İLK MAÇLAR 7 MART'TA

İlk maçların 7 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rövanş karşılaşmaları ise 14 Mart'ta yapılacak. İlk maçlar play-off turundan gelen takımların sahasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sparta Prag - Liverpool

Marsilya - Villarreal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen

Kaynak: DHA

# Son, Gelen, Yer, Mart

23 Şub 2024 - 15:09 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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