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Antalya ve Alanya dikkat: Bugünden itibaren artmaya başlıyor

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcak hava dalgası Akdeniz'i vuracağı ifade edilirken Antalya ve Alanya'da sıcaklıkların bugünden itibaren artacağı belirtildi.

Antalya ve Alanya dikkat: Bugünden itibaren artmaya başlıyor mask
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Meteoroloji'den gelen son verilere göre ülkemiz yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Akdeniz'i etkisi altına alacak. Antalya, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de de sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı bekleniyor. 

TERMOMETRE 35 DERECEYİ GÖRECEK

Antalya ve Alanya'da sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasını beklenirken Adana, Mersin ve Osmaniye de 33 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklık karşısında uzmanlar öncelikle yaşlı ve çocuklar olmak üzere vatandaşlara uyarıda bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 15:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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