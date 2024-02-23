Acun Ilıcalı'dan yeni hamle: TV kanalına ortak oluyor

Acun Medya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu. Açıklama kanalın sahibi İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.

REALİTY SPOR YARIŞMALARI YAYINLANACAK



Reuters'ın haberine göre, Acun Medya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlayacağı söylendi. Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor reality yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.







Kaynak: Haber Merkezi