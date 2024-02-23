Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Çeşme'deki yeni evi gündem oldu!

Danla Bilic'in YouTube'da yayınladığı videolarda ona eşlik etmesiyle tanınan Cemal Can Canseven, 2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon oldu. 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven şarkı çıkardı ve yarışma programı sunarak kariyerinde ilerledi.

"CEMAL BEY YAPACAĞI DEKORASYONLARI DÜŞÜNÜYOR"

Çeşme'den ev alan Canseven, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Cemal Can Canseven, paylaşımını "Mimar Cemal bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu dile getirdi. Canseven paylaşımında; "Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Akşam