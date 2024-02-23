Alanya yatçılar kooperatifinde kan değişimi

Başkanımız Nusret Enser ve yönetimine bugüne dek yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ederiz. Bu bir bayrak devridir, bu üstlenilen misyonun daha ileriye taşınabilmesi için kan değişimidir.
Şahsıma ve ekibime bu önemli ve bir o kadar da sorumluluk yükleyen vazifeyi layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Tüm üyelerimizin ve şehrimizde yatçılık faaliyeti gösteren hemşehrilerimizin müsterih olmasını dileriz zira bu göreve talip olurken sektörümüze ilişkin sıkıntıları ve yapılması gereken hizmetleri tek tek tespit ettik ve çalıştık. Benden önceki başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin yapmış oldukları hizmetlere sahip çıkarak, iskele bölgesinde ve şehrimizde yapılması gereken yeni projeleri ve giderilmesi gereken aksaklıkları en kısa sürede icra etmek için elimizden geleni yapacağız. İskelede daha kaliteli ve düzenli bir çalışma ortamının ve sisteminin oluşturulması ve gerekli düzenleyici kararların alınması konusunda vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız.
Tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla el ele omuz omuza daha kaliteli daha düzenli bir iskele ve yat turizmi için Vira Bismillah.
Bir kez daha bizleri bu göreve layık gören üyelerimize şahsım ve yönetimim adına saygılarımı sunuyorum.
Yönetim.
Halil Çelikkıran
Hakan yenialp
Sadullah Özsoy
Abdullah toprak
Ziya engül
Cüneyt yücesan
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.