Birol Güven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli, Darıca’da doğmuştur. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Annesi Aynur Hanım ve babası Erdoğan Bey Girit’ten gelip Darıca’ya yerleşmiştir. Babası Darıca’da Aygaz tüp bayiliği yapmış. Küçüklüğünden itibaren babasının yanında çalışmış.

Darıca Ortaokulundan sonra Gebze Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında başladığı Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyarak 1988 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet'te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans’ta Yavuz Turgul ile tanışmış ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanışmış sonra da onun yanında “Tükenmez Kalem” ekibinde senaryo yazarlığına başlamıştır.

Gani Müjde, tanışmalarının ardından Birol Güven ile birlikte 1996 yılında bir şirket kurdu. Şirkette ikilinin ortaklığı 2002 yılına kadar sürer. Daha sonra Birol Güven, eşi Burcu Güven’le beraber isim değişikliğine giderek MinT’i (Made in Turkey) kurar.

Birol Güven, eşi Burcu Güven ile birlikte 1996 yılında "Mint Produksiyon" yapım şirketini kurdu. Mint’in açılımı : "Made in Turkey" (Türkiye'de Üretilmiştir)

Cem Özer’in televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programına iki yıl metin yazarlığı yaptı. 1999 yılında ilk dizisi “Ayrılsak da Beraberiz” i TRT için yaptı. Ardından 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisini yaptı. Beklenenin çok çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ardından, yine bir aile dizisi olan En Son Babalar Duyar’la televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. O da çok beğenilir.

Ve Birol Güven, çok sevilen bir sürü diziye imzasını atmaya devam etti.

Birol Güven, Burcu Güven ile evlidir. Can (d.1997) ve Öykü (d.2003) adında iki çocukları vardır.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.

2018'den itibaren360 kanalında "Birol Güven ile Gelecek Geliyor" adlı programı sundu.

23 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

Kitapları :

Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye

Yatak Odası Diyalogları

Ödülleri:

2013 - 4. Antalya Televizyon Ödülleri - En iyi komedi dizisi (Seksenler)

2002 - 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Tv Dizisi (Çocuklar Duymasın)

Birol Güven’in "Mint Produksiyon" olarak yaptığı yapımlar :

Filmler :

2022 - Aşk Çağırırsan Gelir

2019 - Dijital Esaret

2017 - Martı

2016 - Pamuk Prens

2015 - Sebahat ve Melahat

2015 - Merdiven Baba

2014 - Sebahat & Melahat

2014 - Yengen Ve Şengen

2014 - Merdiven Adam

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul

2014 - Mandıra Filozofu

2010 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2009 - Dersimiz Atatürk

Diziler :

2024 - Çocuklar Duydu

2022 - Mükemmel Eşleşme

2019-2022 - Seksenler

2021 - Babam Çok Değişti

2020 - Ev Yapımı

2018 - Keşke Hiç Büyümeseydik

2017 - Sevda'nın Bahçesi

2015 - Mayıs Kraliçesi

2015 - Ayrılsak da Beraberiz

2014 - Kalp Hırsızı

2013 - Doksanlar

2013 - Aşk Emek İster

2013 - Evlilik Okulu

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan

2012 - Seksenler

2011 - Arka Sıradakiler Umut

2011 - Babam Sağolsun

2010 - Bana Bunlar Gel

2010 - Öğretmen Kemal

2009 - Papatyam

2008 - İyi Uçuşlar

2008 - Komedi Türk

2008 - Yalancı Romantik

2007 - Arka Sıradakiler

2007 - Benden Baba Olmaz

2007 - Metropol Cafe

2007 - Oks Anneleri

2006 - Anadolu Kaplanı

2006 - İlk Aşkım

2005 - İki Arada Aşk

2005 - Sonradan Görme

2004 - Kadın İsterse

2004 - Çocuklar Ne Olacak

2004 - Karım ve Annem

2002 - En Son Babalar Duyar

2002 - Çocuklar Duymasın

1999 - Ayrılsak da Beraberiz

Kaynak: Haber MERKEZİ