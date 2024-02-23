Birol Güven kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİROL GÜVEN KİMDİR?
Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli, Darıca’da doğmuştur. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Annesi Aynur Hanım ve babası Erdoğan Bey Girit’ten gelip Darıca’ya yerleşmiştir. Babası Darıca’da Aygaz tüp bayiliği yapmış. Küçüklüğünden itibaren babasının yanında çalışmış.
Darıca Ortaokulundan sonra Gebze Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında başladığı Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyarak 1988 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet'te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans’ta Yavuz Turgul ile tanışmış ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanışmış sonra da onun yanında “Tükenmez Kalem” ekibinde senaryo yazarlığına başlamıştır.
Gani Müjde, tanışmalarının ardından Birol Güven ile birlikte 1996 yılında bir şirket kurdu. Şirkette ikilinin ortaklığı 2002 yılına kadar sürer. Daha sonra Birol Güven, eşi Burcu Güven’le beraber isim değişikliğine giderek MinT’i (Made in Turkey) kurar.
Birol Güven, eşi Burcu Güven ile birlikte 1996 yılında "Mint Produksiyon" yapım şirketini kurdu. Mint’in açılımı : "Made in Turkey" (Türkiye'de Üretilmiştir)
Cem Özer’in televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programına iki yıl metin yazarlığı yaptı. 1999 yılında ilk dizisi “Ayrılsak da Beraberiz” i TRT için yaptı. Ardından 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisini yaptı. Beklenenin çok çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ardından, yine bir aile dizisi olan En Son Babalar Duyar’la televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. O da çok beğenilir.
Ve Birol Güven, çok sevilen bir sürü diziye imzasını atmaya devam etti.
Birol Güven, Burcu Güven ile evlidir. Can (d.1997) ve Öykü (d.2003) adında iki çocukları vardır.
2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.
2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.
2018'den itibaren360 kanalında "Birol Güven ile Gelecek Geliyor" adlı programı sundu.
23 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Kitapları :
Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye
Yatak Odası Diyalogları
Ödülleri:
2013 - 4. Antalya Televizyon Ödülleri - En iyi komedi dizisi (Seksenler)
2002 - 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Tv Dizisi (Çocuklar Duymasın)
Birol Güven’in "Mint Produksiyon" olarak yaptığı yapımlar :
Filmler :
2022 - Aşk Çağırırsan Gelir
2019 - Dijital Esaret
2017 - Martı
2016 - Pamuk Prens
2015 - Sebahat ve Melahat
2015 - Merdiven Baba
2014 - Sebahat & Melahat
2014 - Yengen Ve Şengen
2014 - Merdiven Adam
2014 - Mandıra Filozofu İstanbul
2014 - Mandıra Filozofu
2010 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2009 - Dersimiz Atatürk
Diziler :
2024 - Çocuklar Duydu
2022 - Mükemmel Eşleşme
2019-2022 - Seksenler
2021 - Babam Çok Değişti
2020 - Ev Yapımı
2018 - Keşke Hiç Büyümeseydik
2017 - Sevda'nın Bahçesi
2015 - Mayıs Kraliçesi
2015 - Ayrılsak da Beraberiz
2014 - Kalp Hırsızı
2013 - Doksanlar
2013 - Aşk Emek İster
2013 - Evlilik Okulu
2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan
2012 - Seksenler
2011 - Arka Sıradakiler Umut
2011 - Babam Sağolsun
2010 - Bana Bunlar Gel
2010 - Öğretmen Kemal
2009 - Papatyam
2008 - İyi Uçuşlar
2008 - Komedi Türk
2008 - Yalancı Romantik
2007 - Arka Sıradakiler
2007 - Benden Baba Olmaz
2007 - Metropol Cafe
2007 - Oks Anneleri
2006 - Anadolu Kaplanı
2006 - İlk Aşkım
2005 - İki Arada Aşk
2005 - Sonradan Görme
2004 - Kadın İsterse
2004 - Çocuklar Ne Olacak
2004 - Karım ve Annem
2002 - En Son Babalar Duyar
2002 - Çocuklar Duymasın
1999 - Ayrılsak da Beraberiz
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.