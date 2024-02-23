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Alanya Kent Konseyi’nden ‘İyi niyet’ protokolü

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Alanya'da yerel yönetimin ve kent sakinlerinin ortak aklını temsil eden Alanya Kent Konseyi, kentin geleceği ve çözüm odaklı işbirliği için önemli bir adım attı. Alanya Belediye Başkanı ve Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ı ve Yürütme Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Alanya’nın geleceği ve işbirliği konusu konuşuldu

Alanya Kent Konseyi’nden ‘İyi niyet’ protokolü mask
Alanya Kent Konseyi’nden ‘İyi niyet’ protokolü
Alanya Kent Konseyi’nden ‘İyi niyet’ protokolü
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TOPLANTIYA Alanya kent Konseyi Yürütme Kurulu’nın yanısıra Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya, Kadın Meclisi Başkanı Perihan Tığlı, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez katıldı. Ziyarette Alanya Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve 74 sayfadan oluşan Yerel Bilgilendirme Raporu Başkan Yücel’e sunuldu. Beraberinde 2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.

‘KENT KONSEYİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Konsey tarafından hazırlanan ‘2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kent Konseyi’mizin tarafsız ve uzlaşmacı bir şekilde çalışmasına her zaman destek vereceğiz. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için Kent Konseyi Başkanı’mız Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.


‘ALANYA’NIN ORTAK AKLIYIZ’


Bu konuda açıklama yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanımız sayın Adem Murat Yücel’e teşekkür ederiz. Alanya’nın ortak aklı olarak kentin nabzını tutan bir çatı kuruluşuz. Ortak paydamız Alanya ilkesiyle tarafsız uzlaşmacı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Özcan, “Bu iyi niyet sözleşmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine göre kurulan 26313 Sayılı Kent Konseyleri Yönetmeliğine göre çalışmalarını sürdüren Alanya Kent Konseyi'nin 2024 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde hazırladığı yerel bilgilendirme raporuyla birlikte sunulan ve Alanya Belediye Başkan Adayı arasında sorumluluk, işbirliği ve toplumsal çözümlere olan bağlılığı vurgulayan bir belgedir. Alanya’da hazırlanmış olan en kapsamlı rapor özelliğini taşıyan Yerel Bilgilendirme Raporumuz Alanya’nın köklü sorunlarını ele alıp sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte kapsayıcı ve katılımcı bir modelle hazırlanmıştır. Kent konseyini ziyaret eden başkan adaylarına yerel bilgilendirme raporuyla birlikte iyi niyet sözleşmesini imzalatacağız” açıklamasında bulundu. (Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

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