Alanya'da korkunç olay! İlaç içerek canına kıymak istedi

Kestel Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki bir genç hap içerek hayatına son vermek istedi. Bunalıma girdiği söylenen A.T.'nin ailesinin durumu farketmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hastanede tedavisi sürüyor. Ailesi ise telaşlı bir şekilde evlatlarından iyi haber almayı bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.