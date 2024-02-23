Alanya'da korkunç olay! İlaç içerek canına kıymak istedi

Kestel Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki bir genç hap içerek hayatına son vermek istedi. Bunalıma girdiği söylenen A.T.'nin ailesinin durumu farketmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hastanede tedavisi sürüyor. Ailesi ise telaşlı bir şekilde evlatlarından iyi haber almayı bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi