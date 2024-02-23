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Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı

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Ordu’da eski eşi Ayşe Çetin’i TikTok'da yayın açtığı için Mükerrem Başarmak döverek katletti.

Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı mask
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28 Ağustos 2023 meydana gelen olayda Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin’in yaşadığı eve gitti. İkili arasında ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında sunulan ahşap keser sapı ile Çetin’i dövdü. Kadınların çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polislere kapıyı açmayan Başarmak keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Sonunda ekipler kapıyı kırarak içeri girdiler ve Ayşe Çetin'i kanlar içinde buldular. Hastaneye kaldırılan Çetin hayatını kaybetti. Eski eş Başarmak ise gözaltına alındı


Ayşe Çetin’in ölümüyle ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren Başarmak, Çetin ile 2003 yılında evlendiklerini, 2022 ekim ayında boşandıklarını söyledi. 1 saat evin merdivenlerinde ayaktan sonra eski eşinin geldiğini belirten Başarmak, şunları anlattı:

'10-15 DAKİKA VURDUM, ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

“Kendisi ile görüşmek istedim. Teklifimi kabul edip etmedi, eve aldı. Evin salonunda ayakta konuştuk. Eşim, neden her akşam TikTok isimli uygulamayı başlattı ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yapıyordu. O da bana bağırarak ona karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darbetmeye başladım. Valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile toptan vurdum.10-15 dakika vurdum. Daha sonra polisler geldi. İlk başta kapıyı açmadım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme amacım yoktu.”

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 13:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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