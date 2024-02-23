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Ana isale hattı patladı; yol trafiğe kapatıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Yol trafiğe kapatıldı; onarım çalışması başlatıldı.

Ana isale hattı patladı; yol trafiğe kapatıldı mask
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Sabaha karşı cadde üzerinde ana isale hattı patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü;yolda çukur sebebiyle ciddi hasar oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

# sevk, muğla

23 Şub 2024 - 13:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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