Alanyalı otel işletmecisi kavgada öldürülmüştü; şüpheliler gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otelin işletmecisi Ömer Karaman'ın öldürüldüğü, V.A.'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda kaçan cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi, gözaltına alındı.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.(DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.