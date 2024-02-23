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Alanyalı otel işletmecisi kavgada öldürülmüştü; şüpheliler gözaltına alındı

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Alanya'da otel işletmecisi Ömer Karaman'ın (42) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına 11 şüpheli alınarak adliyeye sevk edildi.

Alanyalı otel işletmecisi kavgada öldürülmüştü; şüpheliler gözaltına alındı mask
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otelin işletmecisi Ömer Karaman'ın öldürüldüğü, V.A.'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda kaçan cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi, gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.(DHA)

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 13:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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