Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı

Akit gazetesinde yer alan habere göre, Konya’nın köklü kozmetik firmalarından Yıldız Kozmetik’e 3 ay daha ek süre verildi. Firma 23 Kasım 2023’te konkordato ilan etmişti. 26 yıllık geçmişi ve 50’den fazla çalışanı ile Konya sanayisine katkıda bulunan Yıldız Kozmetik ekonomik sebepler nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.
30 GÜN DAHA EK SÜRE VERİLDİ
Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla firmaya 30 gün daha süre verildi. Bu süre zarfında firma, borçlarını yapılandırmaya çalışacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.