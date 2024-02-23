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Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı

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Konya'nın köklü firmalarından Yıldız Kozmetik, konkordato ilanıyla ilgili yeni gelişme yaşandı ve 3 ay ek süre verildi. Bu olayın ardından Antalya ve Alanya'da firmalar da korkulu bir şekilde beklemeye başladılar.

Antalya ve Alanya'da firmaların korkulu bekleyişi: İflas ettiğini açıkladı mask
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Akit gazetesinde yer alan habere göre, Konya’nın köklü kozmetik firmalarından Yıldız Kozmetik’e 3 ay daha ek süre verildi. Firma 23 Kasım 2023’te konkordato ilan etmişti. 26 yıllık geçmişi ve 50’den fazla çalışanı ile Konya sanayisine katkıda bulunan Yıldız Kozmetik ekonomik sebepler nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.

30 GÜN DAHA EK SÜRE VERİLDİ

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla firmaya 30 gün daha süre verildi. Bu süre zarfında firma, borçlarını yapılandırmaya çalışacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer

23 Şub 2024 - 13:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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