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Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü

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Alanya Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk bir bina mahalle sakinlerinin rahatsız ve tedirgin etmeye başlamıştı. Bina ile ilgili karar verildi.

Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü mask
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Alanya'nın eski binalarının olduğu Cumhuriyet Mahallesi sakinleri tedirgin günler yaşıyordu. Mahalledeki bir bina uyuşturucu kullananların ve fuhuş yapanların adeta yuvası hale gelmişti. Vatandaşlar binanın önünden bile geçmeye korkuyorlardı. Sonunda beklenen karar verildi...

YIKIMINA KARAR VERİLDİ

Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri sesini duyurmayı başardı. Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerin uyuşturucu ve fuhuş yapıldığı gerekçesiyle şikayetlerin arttığı alanda yaptığı inceleme yaptı ve bina hakkında yıkım kararı verildi. Yıkım işlemi bugün gerçekleştirilmeye başlandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Karar, Uyuşturucu

23 Şub 2024 - 12:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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