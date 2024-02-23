Alanya'da o bina fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndü

Alanya'nın eski binalarının olduğu Cumhuriyet Mahallesi sakinleri tedirgin günler yaşıyordu. Mahalledeki bir bina uyuşturucu kullananların ve fuhuş yapanların adeta yuvası hale gelmişti. Vatandaşlar binanın önünden bile geçmeye korkuyorlardı. Sonunda beklenen karar verildi...
YIKIMINA KARAR VERİLDİ
Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri sesini duyurmayı başardı. Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerin uyuşturucu ve fuhuş yapıldığı gerekçesiyle şikayetlerin arttığı alanda yaptığı inceleme yaptı ve bina hakkında yıkım kararı verildi. Yıkım işlemi bugün gerçekleştirilmeye başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.