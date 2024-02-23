Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.