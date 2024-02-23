23 Şub 2024 - 12:43- Gündem G:

Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi

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Alanya'da il jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi mask
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

# Adliye, Alanya, Polis, Jandarma, İlçe

23 Şub 2024 - 12:43 AA Antalya- Gündem

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