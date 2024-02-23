23 Şub 2024 - 12:43- Gündem

Alanya'da düzenlenen operasyonda kaçak parfüm ele geçirildi

Alanya'da il jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi.