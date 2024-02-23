Antalya ve Alanya'da durum vahim: Sezondan umut yok

Rusya-Ukrayna savaşının ardından hızla yükselen ve bir türlü önü alınamayan konut fiyatlarının yükselişi düşüş trendinden sonra durgunluk dönemine girdi.
Uzmanlara göre bu durgunluk sezon boyunca da devam ederek daha da kötüleşecek. İnşaat sektörü temsilcileri, konut satışlarının düşmesinin sebebini yabancılara satılan konutların azalmasına ve Antalya- Alanya bölgesinde tersine göç yaşanmasına bağladı.
ALEMDER Başkanı Erbaş bir açıklama yaparak;
" Alanya'da konut satışının 2023'te zirve yapmasının en büyük sebebi Rusya-Ukrayna savaşı oldu. 2024'teki düşüşün sebebi ise devletin yabancıların vatandaşlık alması için çıkardığı kanunlar oldu. Yabancılar buradan konut almıyor. Ya kiralık evleri tercih ediyorlar ya da Alanya'yı terk ediyorlar.
Yaşanan bu durumda zincirleme bir şekilde ilerliyor. Alanya'da emlak sektörü ilk defa bu kadar içler acısı bir halde. Yaprak kımıldamıyor, yaz sezonu için de umudumuz kalmadı." dedi.
Erbaş'ın ve diğer sektör temsilcilerinin açıklamaları, Antalya ve Alanya'da emlak sektörünün içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor. Yaz sezonunda da durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.